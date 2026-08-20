Cumhuriyet Gazetesi Logo
Midyeciyle kavga etti, kız kardeşini bıçakladı

Midyeciyle kavga etti, kız kardeşini bıçakladı

20.08.2026 00:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Midyeciyle kavga etti, kız kardeşini bıçakladı

İstanbul Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgaya dönüşen olayda satıcıya bıçakla saldırdı. Ağabeyini korumak için araya giren midyecinin kız kardeşi bıçakla yaralandı. Kaçtıktan sonra yakındaki markete giden şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fatih'te, kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midyeci ile yanına gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli midyeciye bıçakla saldırdı.

Bu sırada ağabeyini korumak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı.

Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

İlgili Konular: #bıçaklı saldırı #Fatih #midye