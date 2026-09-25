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Mikonos açıklarında kargo gemisi yandı: Rodos ve İstanköy için tedarik uyarısı

Mikonos açıklarında kargo gemisi yandı: Rodos ve İstanköy için tedarik uyarısı

25.09.2026 17:13:00
Güncellenme:
AA
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Mikonos açıklarında kargo gemisi yandı: Rodos ve İstanköy için tedarik uyarısı

Yunanistan’ın Mikonos Adası açıklarında “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde çıkan yangının ardından Rodos ve İstanköy adalarında temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde aksama yaşanabileceği bildirildi. Et ve market ürünlerinden ilaç ve yakıta kadar birçok ürün taşıyan gemideki 29 kişi tahliye edildi.
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Yunanistan’da Mikonos Adası açıklarında seyreden “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde çıkan yangının, Rodos ve İstanköy adalarında temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, yangın nedeniyle tahliye edilen gemi Rodos ve İstanköy’e çeşitli ürünler taşıyordu.

İLAÇTAN YAKITA BİRÇOK ÜRÜN GEMİDEYDİ

ERT’ye konuşan Güney Ege Kamyoncular Birliği Başkanı Konstantinos Stilianu, gemide iki adaya ulaştırılması planlanan et, market ürünleri, ilaç, ekipman, giysi, mobilya ve yakıt bulunduğunu söyledi.

Stilianu, sevkiyatta yaşanan aksamanın adalardaki günlük ihtiyaçları etkileyebileceğini belirterek, alternatif bir çözüm bulunamaması halinde bazı ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceğini ifade etti.

29 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yunan bayraklı “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde sabah saatlerinde yangın çıkmıştı.

Yangının ardından gemide bulunan 28 personel ile bir TIR şoförü olmak üzere toplam 29 kişi filikalarla tahliye edildi.

İlgili Konular: #Yunanistan #gemi yangını

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