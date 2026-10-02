Millet bahçesindeki asansörde mahsur kaldılar

Olay, Manavgat ilçesi Türkbeleni Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, millet bahçesinden aşağıya inmek için asansöre binen küçük yaştaki 2 çocuk, asansörün iki kat arasında durması sonucu kabinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi bölgeye hareket etti. Ekipler yoldayken asansörün yeniden çalıştırıldığı ve çocukların çıkarıldığı bilgisinin verilmesi üzerine itfaiye ekibi geri döndü.

YAKLAŞIK 1 SAAT ASANSÖRDE KALDILAR

Asansör kabininde yaklaşık 1 saat mahsur kalan çocukların rahat tavırları dikkat çekti. Görevlilerin asansörü zemine indirmesinin ardından kapının açılmasıyla çocuklar hızla dışarı çıktı. Çocuklardan biri yüzünü kapatarak olay yerinden uzaklaşırken, diğer çocuk yukarıda oyun oynadıkları arkadaşlarının asansörün kapısını hızlı şekilde açıp kapatması nedeniyle asansörün durduğunu ve içeride mahsur kaldıklarını söyledi.

Asansörden kurtulan 2 çocuk, bu kez asansörü kullanmak yerine merdivenlerden Türkbeleni Millet Bahçesi’ne geri çıktı.