'Milli güvenlik'te yabancılara çalışma izninde ayrıcalık

2016’da TBMM’de kabul edilen Uluslararası İşgücü Yasası’nın uygulama yönetmeliği, 5.5 yıl sonra yayımlandı.

Hüseyin Hayatsever
08 Şubat 2022 Salı, 04:00
'Milli güvenlik'te yabancılara çalışma izninde ayrıcalık
Abone Ol google-news

Yönetmelikte “milli güvenlik kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında” istihdam edilen yabancıların çalışma izninden muaf tutulması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrika ve tersaneler ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş’de çalışacak yabancılar için de çalışma izni aranmayacak. Yönetmeliğe göre Türkiye’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşlarının Türkiye’de çalışmasına izin verilmeyecek. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler