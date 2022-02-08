'Milli güvenlik'te yabancılara çalışma izninde ayrıcalık
2016’da TBMM’de kabul edilen Uluslararası İşgücü Yasası’nın uygulama yönetmeliği, 5.5 yıl sonra yayımlandı.
Yönetmelikte “milli güvenlik kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında” istihdam edilen yabancıların çalışma izninden muaf tutulması dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrika ve tersaneler ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş’de çalışacak yabancılar için de çalışma izni aranmayacak. Yönetmeliğe göre Türkiye’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşlarının Türkiye’de çalışmasına izin verilmeyecek.
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