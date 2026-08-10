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Milli Merkez'den 'Sevr Antlaşması' açıklaması: Dikkat çeken 'çerçeve yasa' vurgusu

Milli Merkez'den 'Sevr Antlaşması' açıklaması: Dikkat çeken 'çerçeve yasa' vurgusu

10.08.2026 13:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Milli Merkez'den 'Sevr Antlaşması' açıklaması: Dikkat çeken 'çerçeve yasa' vurgusu

Sevr Antlaşması'nın yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Milli Merkez, TBMM gündemine gelen ve bugün görüşülecek olan 'çerçeve yasa'ya tepki gösterdi. Açıklamada, "Tüm yurtsever, Atatürkçü, demokrat partileri, kuruluşları ve kişileri yine yeniden Atatürk’te Birleşmeye davet ediyoruz" denildi.

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Milli Merkez, emperyalizmin sömürgeleştirme hamlelerinin en kritiği olan Serv Antlaşması'nın yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve TBMM gündemine gelen 'çerçeve yasa'ya tepki gösterildi.

"YİNE YENİDEN ATATÜRK’TE BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ"

Yaşananları 'dehşet içinde' izlediklerini belirten Milli Merkez, açıklamasında şu çağrıyı yaptı:

"10 Ağustos 1920  meşum Sevr teslimiyet anlaşmasının imzalandığı gündür. Bugün de 10 Ağustos. 

Sevr’i yırtıp atan ve Kurtuluş savaşı vererek Cumhuriyetimizi kuran Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, Gazi Meclisimizin önünde saygı ile eğiliyoruz.

Emperyalizmin maşası PKK bölücü-narko terör örgütünün elebaşı ve onunla işbirliği yapanların talebiyle TBMM’ye sunulan, Çerçeve yasa görüşmelerinin özellikle bugüne getirilmiş olması karşısında Milletimizin kahir ekseriyeti üzüntülü ve tepkilidir. 

Dayatılanları dehşet içinde anlamaya ve izlemeye çalışmaktadır.

Unutulmasın ki İngiliz askerleri İstanbul’u işgal ederken sessiz görünen büyük Türk Milleti, bilahare Sevr’i yırtıp atmayı başarmıştır.

Tüm yurtsever, Atatürkçü, demokrat partileri, kuruluşları ve kişileri yine yeniden Atatürk’te Birleşmeye davet ediyoruz."

İlgili Konular: #Sevr Anlaşması #Çerçeve yasa

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