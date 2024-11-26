Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Mehmetçiğin özverisi ve gayretiyle' Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı. Güler, "Bölgedeki faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları veriyordu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Zap'ta kilit kapanmıştır" açıklamasında bulundu.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Güler, bölgedeki faaliyetlerin aynı tempı ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Yaşar Güler'in ifadesi şöyle:
"Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor."
Etiketler: #Yaşar Güler
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