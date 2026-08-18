Milliyetçi avukatlardan ‘çerçeve yasa’ tepkisi: ‘Terör örgütü mensupları kamu görevi üstlenebilecek!’

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu (TÜMAG), dün Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) önünde basın açıklaması yaparak açılım süreci kapsamında Meclis’ten geçen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”a tepki gösterdi. Düzenlemeyi “PKK’lı teröristleri affetme yasası” olarak nitelendiren hukukçular, Ankara Barosu ile Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) de süreç karşısında sessiz kalmakla eleştirdi. TÜMAG, iki kurumu daha önce 5 Ağustos’ta uyardıklarını belirterek, “Anayasa’ya açıkça aykırılıklar taşıdığı kabul oyu veren milletvekillerince dahi sabit görülen bu kanuna karşı tek laf etmeyen bu iki kurum, Avukatlık Kanunu’nun kendilerine yüklediği vazifeleri ihmal etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET TERÖRLE MÜZAKERE ETMEZ’

Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğine dikkat çekilen açıklamada, Güvenpark’ta eylem yapan gaziler de anımsatıldı. “Kahraman gazilerimiz bugün hainler affedilmeye çalışılırken, dün yapılanlar bugün yokmuş gibi sayılırken Ankara Güvenpark’ta hak ettikleri konumu ve saygınlığı kazanmak için günlerdir nöbette beklemektedir” denildi. TÜMAG’tan, “Devletin birinci vazifesi terörü yok etmektir. Devlet terörle müzakere etmez. Devlet terör unsurlarıyla görüşmez. Devlet terör unsurlarını ancak teslim alır” açıklaması yapıldı. Düzenlemenin “koşullu özel af” niteliğinde olduğunu savunan hukukçular, 1 Haziran 2005’ten bugüne kadar terör faaliyetleri kapsamında suç işleyenlerin düzenlemeden yararlanabilmesine ilişkin hükümlere dikkat çekti. Açıklamada, bu düzenlemenin PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın bu tarihten sonraki eylemleri bakımından da “örtülü af” sonucu doğuracağı ileri sürüldü.

‘MGK’NİN VESAYETİ!’

Kanunun 7. maddesinin 4. fıkrasını da eleştiren TÜMAG, haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunan örgüt mensupları hakkında verilen erteleme kararının ardından başlayacak denetim sürecinde bu kişilerin kamu görevi üstlenebileceğini belirtti. Grubun açıklamasında “Terör örgütü mensupları hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan seçilme veya atama yoluyla kamu görevi üstlenebileceklerdir” denildi. Düzenleme kapsamında kurulacak kurullarda görev yapacak kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai sorumsuzluk getirilmesine de tepki gösteren TÜMAG, Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) verilen yetkilerin yargı bağımsızlığı açısından sorun oluşturduğunu savundu. Açıklamada, “Bağımsız mahkemelerin kararları Milli Güvenlik Kurulu’nun tespitlerinin vesayeti altına alınmıştır” görüşüne yer verildi.

YENİ PARTİ’YE AYM ÇAĞRISI

TÜMAG, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması için Anayasa’nın 150. maddesine işaret etti. Cumhurbaşkanı, TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu ile TBMM üye tamsayısının en az beşte biri oranındaki milletvekilinin iptal davası açabileceğini anımsatan hukukçular, Meclis’te 91 milletvekili bulunan YENİ PARTİ’ye çağrıda bulundu. YENİ PARTİ grubunda 54 milletvekilinin düzenlemeye “ret” oyu verdiğini belirten TÜMAG, “54 milletvekili bu kanunun Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyorsa bir araya gelerek grup kararı alması ve kanunu Anayasa Mahkemesine taşıması mümkündür” dedi. TÜMAG, “Sadece seçim bölgesindeki seçmen hassasiyetini gözeterek oy vermekten öte, gerçekten bahsettiğimiz milli kaygılarla hayır oyu verdiyseniz bir araya gelerek alacağınız grup kararıyla bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmalısınız” çağrısında bulundu. Açıklama, “Egemenliğimize zarar verecek her türlü terör örgütüyle müzakere ve yasal düzenlemelere karşı tek başımıza kalsak dahi mücadeleye devam edeceğiz” ifadeleriyle sona erdi.