Milyonlar aktı: 'Cumhur'a bir de kredi kıyağı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 09:25

Hibe ile tamamladığı 102 projenin 99’unun AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyelere ait olduğu belirlenen İller Bankası’nın (İLBANK), kredi desteğinden de büyük oranda AKP’li belediyeleri yararlandırdığı ortaya çıktı. Bankanın yüzde 100 kredi desteği sağladığı 88 projeden 63’ünün AKP ve MHP’li belediyelerin projeleri olduğu öğrenildi. Bankanın 635 milyon TL’lik kredi desteğinin 135 milyon TL’sinin yalnızca AKP’li üç belediyenin projesi için harcandığı tespit edildi.

Belediyelerin finansman ihtiyacını karşılamakla görevli İLBANK’ın 2020 yılında kullandırdığı kredilerin dağılımı, ayrımcılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İLBANK’ın yüzde 100 kredi desteği sağladığı projelerin çok büyük bölümünün Cumhur İttifakı’na bağlı belediyelerin projeleri olması dikkati çekti.

AKP VE MHP AĞIRLIĞI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; bankanın verilerine göre, 2020 yılında toplam 88 projeye yüzde 100 kredi desteği sağlandı. Sağlanan desteğin mali karşılığı 635 milyon 225 TL ile ifade edildi. İLBANK, 56’sı AKP, yedisi ise MHP olmak üzere Cumhur İttifakı’na bağlı toplam 63 belediyenin projesini yüzde 100 kredi desteği ile tamamladı. Bankanın kredi desteği ile tamamlanan projelerin yüzde 72’sini AKP ve MHP’li belediyelerin projeleri oluşturdu.

Belediyelerin toplam 88 projeyi kapsayan İLBANK’ın kredi desteğinden yararlanma sayıları şöyle kaydedildi:

•AKP: 56,

•MHP: 7,

•İYİ Parti: 5,

•CHP: 4.

Yüzde 100 krediden yararlandırılan ve AKP’li belediyelere ait olan yüksek maliyetli projelerden bazıları şunlar oldu:

•Adapazarı Su Kanal İdaresi: Karasu İlçesi İçmesuyu İnşaatı, 36,5 milyon TL,

•Bursa Büyükşehir Belediyesi: Yenikent Katı Atık Depolama Alanı 5. Aşama Y Vadisi İnşaatı Yapım İşi, 28,2 milyon TL,

•Konya Ereğli Belediyesi: Sıcak Asfalt, Soğuk Asfalt, Beton Parke Taşı, Bordür Ve Oluk Taşı İle Yol Ve Kaldırım Yapım İşi, 70 milyon TL,

•Bursa Su Kanal İdaresi: Bursa Su Kanalizasyon Ovaakça Ve Hasanağa Kollektörleri Yapım İşi, 89,7 milyon TL.

HİBE İKTİDAR BELEDİYESİNE

İLBANK’ın, “Yüzde 100 hibe” desteği verdiği belediyelerin dağılımı ise kayıtlara şöyle geçti:

•AKP: 60 belediye,

•İl Özel İdareleri: 33,

•Kayyum: 4 belediye,

•MHP: 4 belediye,

•CHP: 1 belediye.