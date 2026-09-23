Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... AKP'den kanun teklifi: Yeni resmi tatil geliyor

İktidar, resmi tatil sayısının artması için Meclis'in açılmasının ardından kanun teklifi hazırlıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, çalışanlar ve öğrenciler için yeni tatil uygulaması 21 Mart 2027 tarihi itibarıyla hayata geçecek ve toplam resmi izin süresi 16,5 güne yükselecek. Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi planlanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl parti kurmaylarına verdiği talimat doğrultusunda başlatılan hukuki altyapı çalışmaları tamamlandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun nisan ayında son aşamaya gelindiğini duyurduğu taslak metin, TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında milletvekillerinin onayına sunulacak.

Teklifin, yeni yasama döneminin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

10'UNCU RESMİ TATİL OLACAK

Mevcut kanunlara göre Türkiye'de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 1,5 gün kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabit tarihli resmi tatiller olarak uygulanıyor.

Bu tarihlere 3,5 günlük Ramazan Bayramı ve 4,5 günlük Kurban Bayramı eklendiğinde toplam resmi tatil süresi 15,5 günü buluyor.

Meclis'ten onay çıkması halinde 21 Mart, mevzuata onuncu resmi tatil günü olarak eklenecek ve toplam süre 16,5 güne yükselecek. Milyonlarca çalışan ve öğrenciyi doğrudan ilgilendiren bu yeni uygulamanın ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde fiilen hayata geçirilmesi planlanıyor.