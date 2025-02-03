Milyonlarca öğrenci ders başı yapıyor: İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu

Yayınlanma: 03.02.2025 - 07:39

Güncelleme: 03.02.2025 - 08:29

Türkiye’de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul’da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 07.30 sıralarında yüzde 55 olarak ölçüldü.



