Milyonlarca öğrenci ders başı yapıyor: İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Milyonlarca öğrenci ders başı yapıyor: İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 07:39

Türkiye’de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul’da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 07.30 sıralarında yüzde 55 olarak ölçüldü.


Etiketler: #İstanbul #trafik yoğunluğu #okul #ara tatil

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