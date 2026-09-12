Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Pazartesi okulların ders saati değişti

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili saat 10.00’da çalacak. Resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim saat 15.00’te sona erecek.

İstanbul Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü, düzenlemenin yeni eğitim yılının ilk gününde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapıldığını açıkladı.

3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ

Kent genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisi trafiğe çıkacak. Öğrencilerini özel araçlarıyla okula götürecek velilerin de yoğunluğu artırması bekleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, "Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor" denildi.

Valilik açıklamasında ise "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 14.09.2026 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

OKUL ÇEVRELERİNDE 2 BİN 469 POLİS GÖREV YAPACAK

İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 719 noktada, 1.276 ekip, 207 MTS ve 2 bin 469 personelle güvenlik önlemi alınacak. Tedbirler eğitim yılı boyunca sürdürülecek.

Toplam 239 okula 229 "Okul Kolluk Görevlisi", 2 bin 620 okula 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" atanacak. Bin 493 okulda ise giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacak.

Ayrıca 14-25 Eylül tarihleri arasında okul çevrelerindeki önemli kavşak ve meydanlarda 50 ekip görevlendirilecek. Okul önleri ve çevrelerinde, giriş ve çıkış saatlerinde ring hâlinde denetim yapılacak. Genel güvenlik ve asayiş önlemleri kapsamında 100 noktada toplam 100 personel görev alacak.

SERVİS ARAÇLARINA ÖZEL DENETİM YAPILACAK

Jandarma sorumluluk bölgesindeki okullar ve çevrelerinde 114 tim ile 335 personel görev yapacak. Güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları birlikte yürütülecek.

Valiliğin açıklamasında jandarmanın çalışmalarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır. 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 yoğunlaştırılmış Trafik Jandarması Timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmasını sağlayacak ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla 'Okul Servis Araçlarına Yönelik Özel Denetim' gerçekleştirilecek, 07.30-18.00 saatleri arasında, en az 2 saat sürecek şekilde ve üç ayrı zaman diliminde, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde asayiş timleri tarafından okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara, bu yerlerin yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol/tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili işletmeler, iddia/ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerle ilgili denetim yapılacaktır."

OKUL KANTİNLERİ DENETLENECEK

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül günü 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirecek.

3 BİN 13 BAHÇE GÖREVLİSİ İŞBAŞI YAPACAK

Öğrencilerin okullara güvenli şekilde giriş ve çıkışını sağlamak, okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona destek olmak amacıyla 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül’de göreve başlayacak.

Valiliğin açıklamasında, "Bahçe görevlilerine gerekli eğitimin polisler tarafından verileceği belirtildi. Öte yandan, 8 bin 500 temizlik personelinin 14 Eylül itibariyle okullarda göreve başlayacağı da açıklandı." denildi.