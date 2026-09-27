Milyonlarca yurttaşın aylığı açlık sınırının altında bulunuyor: Emekli perişan halde

Türkiye’de 17 milyonun üzerinde emekli bulunuyor. Emeklilerin aldıkları aylıklar temel mutfak giderlerini karşılamaya bile yetmiyor. Memurlar, emekli aylıklarının düşüklüğü nedeniyle emekliliklerini erteliyor. Birçok memur emeklisinin aylığı bile açlık sınırının altında kalmış durumda. Türk-İş’in hesapladığı dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan “açlık sınırı” ağustos itibariyle 37 bin 388 liraya ulaşmış durumda. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) verilerine göre ise emekli aylıklarının önemli bir bölümü bu rakamın altında.

5.1 MİLYON EMEKLİ

SBB’nin verilerine göre, en düşük işçi emeklisi aylığı 24 bin 325 lira ile açlık sınırının altında. Halen en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira. En düşük aylığı alan emekliler Bağ-Kur tarım ve esnaf emeklileri. 17 milyonun üzerindeki emekliden 5.1 milyonu en düşük aylık olan 23 bin 552 lirayı alıyor.

MEMUR EMEKLİSİNİN HALİ

Memur emeklilerinin aylıkları bile açlık sınırının altına düşmüş durumda. En düşük Emekli Sandığı aylığı 30 bin 403 lira. SBB’nin verilerine göre ortalama Emekli Sandığı aylığı bile 37 bin 29 lira ile açlık sınırının altında kalmış durumda.

KİRAYA BİLE YETMİYOR

Büyükşehirlerde orta halli bir evin kirası bile 30 bin liradan başlıyor. Birçok emeklinin aylığı kiraya bile yetmiyor. İktidar ise emekli aylıklarında kapsamlı bir düzenleme yapmak yerine mevzuattaki artışlarla yetiniyor. 6 ayda bir de en düşük emekli aylığı artırılıyor. “En düşük aylık” uygulaması nedeniyle daha fazla ve daha uzun süre prim ödeyenle daha az ve daha kısa süre prim ödeyen arasında da bir fark kalmıyor. Milyonlarca emekli en düşük aylıkta eşitleniyor.