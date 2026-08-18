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Milyonluk modem vurgunu... 19 ilde operasyon, 53 tutuklama

Milyonluk modem vurgunu... 19 ilde operasyon, 53 tutuklama

18.08.2026 09:51:00
Güncellenme:
İHA
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Milyonluk modem vurgunu... 19 ilde operasyon, 53 tutuklama

Kendilerini kurumsal iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp yurttaşları asılsız beyanlarla kandırarak işlevsiz modem satan ve yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda dev bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Şüphelilerin yurttaşları arayarak "İnternet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak, geçiş yapılmazsa faturalarınız artacak" söylemleriyle baskı kurduğu ve kapıda ödeme yöntemiyle piyasa değerinin altında, altyapıya uyumsuz işlevsiz modemler sattığı tespit edildi.

Bu yöntemle hesaplarına yaklaşık 116 milyon TL para girişi sağladığı belirlen şebekeye yönelik 14 Ağustos’ta Eskişehir merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 82'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 43,5 milyon TL değerindeki 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa, 1 arsa ile 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

İlgili Konular: #eskişehir #tutuklama #dolandırıcılık #modem

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