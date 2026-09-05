Milyonluk takılarla kayboldu iddiası: O gelin gözaltına alındı

Milas'ta M.A. ile Özbekistan uyruklu gelin M.C.'nin evliliği dolayısıyla düzenlenen ve üç gün üç gece süren düğünün ardından gelinin evden ayrıldığı, düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürülmüştü.

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp olduğu bildirilen Özbekistan uyruklu gelini tespit ederek gözaltına aldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan gelinin ilk ifadesinde, düğünde takılan ve kayıp olduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin gelinin gözaltına alındığı evde yaptığı aramada da söz konusu altın ve ziynet eşyalarına rastlanmadığı belirtildi. Yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen takıların nerede olduğu ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre aile, düğünün ardından sabah saatlerinde gelinin evde olmadığını fark etti. Yapılan kontrolde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da yerinde olmadığının görülmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi. Ailenin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda gelinin bulunarak gözaltına alınmasıyla soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Gözaltındaki gelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kayıp olduğu iddia edilen altın ve ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili iddiaların kesinlik kazanması ve şüphelinin hukuki durumunun, yürütülen soruşturma ve adli işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.