Mimarlar Odası’ndan askeri hastane uyarısı

Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana Askeri Hastanesi ve arazisinin özelleştirilmesi ya da amacı dışında kullanılmasına karşı çıktı.

Oda, Cumhuriyetin erken dönem sağlık ve mimarlık mirasının önemli örneklerinden olan yapının “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesi için resmi başvuruda bulundu. Mimarlar Odası Adana Şube Yönetim Kurulu dün yaptığı açıklamada, Adana Askeri Hastanesi’nin korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurduklarını bildirdi.

Adana Askeri Hastanesi’nin yalnızca bir sağlık yapısı olmadığını belirten Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Canan Aksu, “Özelleştirilmesine veya özgün amacı dışında kullanılmasına izin verilmemeli” dedi.