Mimarlık dünyasının önemli isimlerinden Mustafa Pultar yaşama gözlerini yumdu

Türkiye’deki yapı bilimleri, mimarlık alanlarının kurumsallaşması ve kuramsal temellerinin gelişimine katkılar sunmuş, ODTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Pultar (86) yaşamını yitirdi.

Lisans eğitimini Robert Kolej Mühendislik Okulu’nda 1960 yılında tamamlayan Pultar, yüksek lisans ve doktora derecelerini Princeton Üniversitesi’nden aldı. 1968–1991 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde sürdürdüğü akademik görevinde; yapı bilimi, çevre tasarımı ve strüktür alanlarının gelişimine önemli katkılar sağlayan Pultar, çok sayıda mimar ve akademisyenin yetişmesine öncülük etti. Pulsar 1970–1972 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1978–1982 yılları arasında ise Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlerini üstlendi. Akademik ve yönetsel çalışmalarının yanı sıra, 1982–1984 yılları arasında TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü Başkanlığı görevini yürüten Pultar, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliği ile Bilkent Hazırlık Okulu’nun (BUPS) kurucu direktörlüğü gibi önemli akademik ve idari sorumluluklarda da bulundu. Çevre-davranış bilimleri, bina performansı, değer sistemleri ve denizcilik/deniz kültürü alanlarında ortaya koyduğu çok disiplinli çalışmaları ve zengin entelektüel birikimiyle Prof. Dr. Mustafa Pultar’ın cenazesi yarın Bostancı Kuloğlu Cami’nde kılınacak ikindi namazının ardından İçerenköy Mezarlığı Aile Kabristanı’na defnedilecek.