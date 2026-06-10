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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

10.06.2026 00:54:00
Güncellenme:
DHA
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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücü Hasan Saka öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza, akşam saatlerinde İdil ilçesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi.

Hasan Saka yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Hasan Saka’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüste yaralanan O.Ü., K.K. ve Ş.Ü. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saka’nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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