Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ın Altınyayla ilçesi yakınlarında, yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Rahmi Çelik öldü, araçlardaki 3 kişi ise yaralandı.
Deliilyas beldesi ile Altınyayla ilçesi arasında meydana geldi. Sivas'tan Altınyayla ilçesi yönüne giden Esat Çakır yönetimindeki yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Rahmi Çelik'in kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki Şuranur Mermer ve otomobildeki Ferdane Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu kritik olan Ferdane Çelik, ambulans helikopterle götürüldüğü Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım, kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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