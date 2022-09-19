Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çameli ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde 19 Eylül Pazartesi saat 03.00 sıralarında, Şafak Yıldırım yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden Yavuz Akman'ın kullandığı 20 E 509 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sürücüler Şafak Yıldırım ve Yavuz Akman ile traktördeki Cüneyt Özkan Göymen (51), ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli bankacı olduğu belirtilen Göymen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı