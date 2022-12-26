Minibüs yoldan çıkarak işyeri duvarına çarptı: 6 yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek bir işyerinin duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde O.K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bir işletmenin duvarına çarptı.
Kazada sürücü ve minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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