Minibüste 100 pompalı tüfek ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde İran'a kaçak silah götürüleceği ihbarını alan ekipler, durdukları minibüste 100 pompalı tüfek ele geçirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den İran'a kaçak yollarla silah götürüleceği ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, Başkale ilçesinin kırsal Esenyamaç Mahallesi'nde şüpheli minibüsü takibe aldı.
Ekipler, bir süre sonra durdurdukları minibüste arama yaptı. Aramada piyasa değeri 300 bin TL olan 100 pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
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