Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki Keremcan öldü

Osman Yasav (20) yönetimindeki 68 ACJ 667 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, 2 yaşındaki Keremcan Delen'e çarptı. Delen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 13:08
Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki Keremcan öldü
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Aksaray’da evlerinin önünde oynarken minibüsün çarptığı Keremcan Delen (2), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5208 Sokak'ta meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan Osman Yasav (20) yönetimindeki 68 ACJ 667 plakalı minibüs, evlerinin önünde oynarken aniden yola fırladığı belirtilen Keremcan Delen'e çarptı.

KURTARILAMADI

Yaralanan küçük Keremcan, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Keremcan, saat 19.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza yerinden ayrılıp yakındaki polis merkezine giderek teslim olan Osman Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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