Minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
İzmir'in Bergama ilçesinde, servis minibüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan servis minibüsü Bergama Çevreyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı.
Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, C.Ö. ile V. K'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!