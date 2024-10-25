Minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, servis minibüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:36

İşçileri taşıyan servis minibüsü Bergama Çevreyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı.

Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, C.Ö. ile V. K'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


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