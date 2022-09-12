Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:00

İnönü Mahallesi Küçücek Caddesi üzerindeki bir evde iddiaya göre, aralarında miras meselesi bulunan F.F. tartıştığı Ayşe S., Havva S. ve Turgut S.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.