Miras tartışmasında 4 kişiyi öldürmüşlerdi... İki kardeş tutuklandı!
Pendik'te miras nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan Özden Özkul ve kardeşi Özen Özkul tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 8 Temmuz Cumartesi günü miras yüzünden kavgalı olduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk (48)'ü kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralandı.
ÖZKUL KARDEŞLER TUTUKLANDI!
Emniyetteki işlemlerinin ardından Özden Özkul ve beraberindeki 5 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Özden Özkul ve kardeşi Özen Özkul "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"MERMİLER BİTENE KADAR ATEŞ ETTİM"
Özden Özkul savcılıkta verdiği ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:
"Siteye saat 19.40 civarında 41 U 0052 plakalı aracımla gittim. Açık otopark kısmına gittiğimde kardeşim Osman ile çocukları olan Efe Burak, Yiğit Yasin ve dayım Mahmut Öztürk'ün torunu olan Zafer Öztürk'ün burada olduğunu gördüm. Dördü birden aracımın üzerine gelmeye başladı. Ben aracın şoför koltuğunda oturuyordum. Osman sol ön kapının camını çekerek kırdı. Ardından araçtan inince Zafer Öztürk kollarımdan tutmaya başladı. Bu esnada Osman, Efe Burak ve Yiğit Yasin beni yumruk atarak dövmeye başladı. Daha sonra beni bırakıp kardeşim Özen'in bulunduğu yere doğru gitmeye başladıkları için o boşlukta Özen'i aradım.
Ben o kalabalıkta aşağıdan kardeşim Özen'in 'Ben vuruldum' şeklinde bağırdığını duyunca kontrolümü kaybettim. Merdivene doğru ilerlerken ilk olarak merdivenin başında Zafer Öztürk'ü gördüm. Buraya doğru hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladım. Daha sonra merdivenin başına gelerek buradaki kalabalığa doğru tabancadaki mermiler bitene kadar ateş ettim. Sonrasında ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yaşanan olay nedeniyle çok pişmanım. Kimseden şikâyetçi değilim."
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- '2 hafta geriden başlayan bir hikayesi var...'
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- 'AK Parti büyük kaybeder'
- Vekiller Altun'a tazminat ödeyecek!