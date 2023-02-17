Misafirliği kendilerine tahsis ettiler: ‘Milletvekilleri odaları işgal ediyor’
Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesinin milletvekili ve danışmalarına tahsis edilmesine tepki gösterildi.
Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesinde 20 odanın bazı milletvekilleri ve danışmanlarına tahsisli olmasına tepki gösterdi.
Durmuş, “Büyük bir çoğunluğu kapalı olmasına rağmen depremzedelere açılmıyor. Onlarca aile Ankara’da kalacak yer ararken iktidar partisinin milletvekilleri bu kurumun odalarını işgal etmeye devam ediyor” diye konuştu. Bunun insanlık suçu olduğunu söyleyen Durmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, birinci derece sorumlusunuz. Bu kurumun imkânlarını birilerine peşkeş çekemezsiniz. Derhal istifa etmelisiniz” dedi.
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