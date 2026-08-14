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MİT görevlisi gibi davrandılar: 'Dosyadan çıkarma' vaadiyle 100 bin dolar aldılar

MİT görevlisi gibi davrandılar: 'Dosyadan çıkarma' vaadiyle 100 bin dolar aldılar

14.08.2026 09:31:00
Güncellenme:
DHA
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MİT görevlisi gibi davrandılar: 'Dosyadan çıkarma' vaadiyle 100 bin dolar aldılar

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi verdikleri öne sürülen 3 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan bir kişinin dosyadan çıkarılması vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldığı tespit edildi.
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Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttıkları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi verdikleri öne sürülen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, bir yurttaşın adli sorununu çözebileceklerini iddia ederek maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

“DOSYADAN ÇIKARMA” VAADİ

Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan bir kişinin annesine, oğlunu dava dosyasından “çıkartabileceklerini” söyledikleri öne sürüldü.

Bu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.

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