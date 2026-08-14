MİT görevlisi gibi davrandılar: 'Dosyadan çıkarma' vaadiyle 100 bin dolar aldılar

Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttıkları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi verdikleri öne sürülen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, bir yurttaşın adli sorununu çözebileceklerini iddia ederek maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

“DOSYADAN ÇIKARMA” VAADİ

Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan bir kişinin annesine, oğlunu dava dosyasından “çıkartabileceklerini” söyledikleri öne sürüldü.

Bu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.