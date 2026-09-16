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MİT'ten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: Yazılım şirketi sahibi dahil 5 gözaltı

MİT'ten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: Yazılım şirketi sahibi dahil 5 gözaltı

16.09.2026 08:15:00
Güncellenme:
DHA
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MİT'ten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: Yazılım şirketi sahibi dahil 5 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmasıyla, sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım’a operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
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MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı.

SİSTEM KAYITLARINDA ‘NVİ’ İBARESİ

Sunucular üzerinde yapılan incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında ‘NVİ’ ibaresinin sistematik olarak kullanıldığı belirlendi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu ancak teknik incelemelerde söz konusu verilerin doğrudan NVİ sistemlerinden temin edilmediğinin tespit edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım’ın ‘Clock&Wise’ adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği de belirlendi.

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği kaydedildi.

İlgili Konular: #Ankara #Operasyon #yasa dışı #MİT

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