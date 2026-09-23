İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, yaptığı açıklamada yargı sürecinden kaçınmadığını belirterek, "En kısa zamanda ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım" dedi. Peki Mithat Sinan Bolak kimdir? Mithat Sinan Bolak kimin oğlu? Mithat Sinan Bolak hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

MİTHAT SİNAN BOLAK KİMDİR, KİMİN OĞLU?

Mithat Sinan Bolak, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğludur. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında adı geçen Bolak hakkında 23 Eylül 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında, duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu.

İddianamede Bolak’a, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin olarak “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” suçlamaları yöneltiliyor. Söz konusu ifadeler iddianamede yer alan suçlamaları oluşturuyor.