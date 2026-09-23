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Mithat Sinan Bolak kimdir? Mithat Sinan Bolak kimin oğlu? Mithat Sinan Bolak neden gözaltına alındı?

Mithat Sinan Bolak kimdir? Mithat Sinan Bolak kimin oğlu? Mithat Sinan Bolak neden gözaltına alındı?

23.09.2026 17:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mithat Sinan Bolak kimdir? Mithat Sinan Bolak kimin oğlu? Mithat Sinan Bolak neden gözaltına alındı?

İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Peki, Mithat Sinan Bolak kimdir? Mithat Sinan Bolak kimin oğlu? Mithat Sinan Bolak neden gözaltına alındı?
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İBB davasında duruşmaya çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmeyen ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Peki, Mithat Sinan Bolak kimdir? Mithat Sinan Bolak kimin oğlu? Mithat Sinan Bolak neden gözaltına alındı?

MİTHAT SİNAN BOLAK KİMDİR, KİMİN OĞLU?

Mithat Sinan Bolak, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğludur. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında adı geçen Bolak hakkında 23 Eylül 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

MİTHAT SİNAN BOLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #dava #Mithat Sinan Bolak

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