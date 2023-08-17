MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı!

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

AA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:38
MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı!
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı.

Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etti.

YETKİLİLERDEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI!

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekârlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.


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