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MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralı!

MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralı!

27.09.2026 21:45:00
Güncellenme:
DHA
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MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralı!

Makine ve Kimya Endüstrisi yaptığı açıklamada bir iş kazası olduğunu ve söz konusu kazada 1 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada aynı zamanda 1'i ağır 4 personelin yaralandığı belirtildi.
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Makine ve Kimya Endüstrisi yaptığı açıklamada "MKE Gazi Fişek Fabrikamızda bulunan, su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan iş kazasında bakım onarım işçisi Ferhat Öz vefat etmiştir. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi.

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