Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü

İstanbul Ümraniye’de mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanı gören yurttaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:11
Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
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Yangın, Ümraniye Alemdağ Caddesi İstiklal Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik olan yurttaşlar sokağa döküldü. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın İstanbul Ümraniye

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