Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.
Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Borsa güne yükselişle başladı
- Azar da AKP’de işe yaramadı
- AYM'de başkan belli oldu
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- Biden'ın evi aranıyor
- Görüntüler infial yaratmıştı: İfadesi pes dedirtti