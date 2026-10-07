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Moldovalı suç makinesi İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

Moldovalı suç makinesi İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

7.10.2026 15:41:00
Güncellenme:
DHA
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Moldovalı suç makinesi İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

Moldova'da çok sayıda cinayete karışan bir suç örgütüne liderlik yapan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen İurii Radulov, sahte kimlikle Fatih'te yakalandı.
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Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 2001 yılında yakalanan İurii Radulov (62), 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2025 yılının mart ayında serbest bırakıldı. Radulov'un tahliye edilmesinin ardından Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği, daha sonra hakkında Interpol tarafından Türkiye'ye giriş yasağı konulduğu belirtildi.

FATİH'TE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne ulaşan kararın ardından polis ekipleri harekete geçti. Radulov hakkında inceleme başlatan ekipler, şüphelinin İstanbul'a geldikten sonra Fatih ve Güngören'de farklı evlerde kaldığını, eşi V.R. ile birlikte yaşadığını belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Radulov'un Fatih'te kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Radulov gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI!

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Radulov'un üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İlk yakalandığında kimliğini inkar eden Radulov'un, daha sonra İurii Radulov olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Yapılan incelemede Radulov'un, çok sayıda kişinin öldürüldüğü cinayetlere karışan bir suç örgütüne liderlik yaptığı belirtildi.

Radulov hakkında sahte kimlik kullanması nedeniyle evrakta sahtecilik suçundan işlem yapıldığı, sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Moldova #sahte kimlik #suç örgütü

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