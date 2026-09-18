Motorin fiyatları bütün illerde kritik eşiğin üzerine çıktı

Motorindeki artış devam ediyor. Bu hafta gelen iki zammın ardından beklenen oldu. Salı ve dün gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı tüm yurtta 100 liranın üzerine çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde 104 liraya dayandı. Bitlis’te 103.16 lira, Diyarbakır’da 103.01 lira, Elazığ’da 103.14 lira, Hakkari’de 103.16 lira, Mardin’de 103.02 lira, Muş’ta 103.14 lira, Siirt’te 103.05 lira, Şırnak’ta 103.14 lira, Tunceli’de 103.1 lira, Van’da 103.06 lira oldu.

3 BÜYÜK KENTTE DURUM

İstanbul Avrupa yakasında motorinin fiyatı 100.31 lira, Anadolu Yakası’nda ise 100.19 lira oldu. Ankara’da motorinin fiyatı 101.45 liraya kadar çıktı. İzmir’de 101.72 lira oldu.

2027’DE EŞEL MOBİL YOK

Daha önce motorindeki artış üzerine eşel-mobil sistemi devreye alınmıştı. Ancak bu uygulama ağustosta kademeli ÖTV sistemine geçti. Yılbaşına kadar ÖTV aylık olarak kademeli bir şekilde artacak. 2027’de ise eşel-mobil sistemi yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki gün yaptığı açıklamada, “Gelecek seneki bütçe planlamamızda, eşel mobilin devamı yok. Yıl sonuna kadar kısmi olarak mazotta devam ediyor, çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür” demişti.