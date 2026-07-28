2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz 2026 ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV sorgulama nasıl yapılır?

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026

MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Ödemelerin gecikmeye düşmemesi için bu tarihe kadar MTV ödemelerini banka şubeleri, GİB resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İnternet Vergi Dairesi (gib.gov.tr): Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine girerek "Dijital Vergi Dairesi" sekmesinden plaka ve T.C. kimlik numarası ile borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" yazarak adınıza kayıtlı araçların vergi borçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Banka Uygulamaları: Anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde yer alan "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden sadece plaka bilgisiyle sorgulama yapabilirsiniz.