Motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Sefai Yılancı (37) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.
Bartın'ın Kabagöz köyünde dün gece saatlerinde kent merkezinden arkadaşı M.G. ile birlikte Kabagöz köyündeki evlerine dönen Sefai Yılancı, köyün girişinde motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yılancı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan M.G. ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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