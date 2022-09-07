Motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Sefai Yılancı (37) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:54
Motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bartın'ın Kabagöz köyünde dün gece saatlerinde kent merkezinden arkadaşı M.G. ile birlikte Kabagöz köyündeki evlerine dönen Sefai Yılancı, köyün girişinde motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yılancı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan M.G. ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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