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Motosiklet kazası sanıldı, cinayet çıktı: 30 yaşındaki Duhan kurtarılamadı

Motosiklet kazası sanıldı, cinayet çıktı: 30 yaşındaki Duhan kurtarılamadı

28.07.2026 14:51:00
Güncellenme:
İHA
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Motosiklet kazası sanıldı, cinayet çıktı: 30 yaşındaki Duhan kurtarılamadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazasında yaralandığı ihbarıyla hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu’nun silahla vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili Sağıroğlu’nun akrabası olduğu belirtilen Y.S. gözaltına alındı.
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazası ihbarı üzerine ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Duhan Sağıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 30 yaşındaki Sağıroğlu’nun kazada değil, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

MOTOSİKLET KAZASI İHBARI YAPILDI

Olay, Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak’ta meydana geldi.

Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan Duhan Sağıroğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SİLAHLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Sağıroğlu’nun motosiklet kazası geçirmediğini, silahla vurulduğunu tespit etti.

Polis, Sağıroğlu’nun yaşanan bir tartışmanın ardından akrabası olduğu belirtilen Y.S. tarafından vurulduğu ihtimali üzerinde durdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Y.S. gözaltına alınırken, olayın nedeni ve ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü bildirildi.

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