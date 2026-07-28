Motosiklet kazası sanıldı, cinayet çıktı: 30 yaşındaki Duhan kurtarılamadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazası ihbarı üzerine ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Duhan Sağıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 30 yaşındaki Sağıroğlu’nun kazada değil, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
MOTOSİKLET KAZASI İHBARI YAPILDI
Olay, Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak’ta meydana geldi.
Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan Duhan Sağıroğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
SİLAHLA VURULDUĞU BELİRLENDİ
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Sağıroğlu’nun motosiklet kazası geçirmediğini, silahla vurulduğunu tespit etti.
Polis, Sağıroğlu’nun yaşanan bir tartışmanın ardından akrabası olduğu belirtilen Y.S. tarafından vurulduğu ihtimali üzerinde durdu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Y.S. gözaltına alınırken, olayın nedeni ve ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü bildirildi.