Motosikletin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:31

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:31

Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Motosikletteki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yola savrulan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ortabayır Talatpaşa Caddesi'nde saat 09.20 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Muhammetcan Yusuf Kof, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Motosiklet sürücüsü ve yolcu kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, yaya için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans gelene kadar sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen yaya, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı ve yayanın yola savrulduğu anlar yer alıyor. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

Motosikletteki yolcu Birol Arslan, "Motorla geliyorduk. Yaya olan arkadaş buradan aniden çıktı ve sol tarafa hiç bakmıyordu. Mecburen çarptı. Yapacak bir şey yoktu ve çarptı. Mesafe çok kısaydı, duramadı. Soluna bakmadan çıktı. Bilinçsizce yola çıkmasından dolayı motor çarptı" dedi.

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü Muhammetcan Yusuf Kof ise, "Yaya hiç soluna bakmadan önüme atladı. Ben de duramadım" ifadelerini kullandı.