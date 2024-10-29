Motosikletiyle kanala uçtu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:06

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:24

Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta gerçekleşti. Bilal A., direksiyon kontrolünü kaybederek 07 BPH 048 plakalı motosikletiyle bariyerlere çarptı ve ardından kanala uçtu. Motosikletin kanala düştüğünü gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Bilal A.'ya müdahale ederek onu Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Motosikletin kanaldan çıkarılması için bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Çekici yardımıyla motosiklet, kanca kullanılarak kanaldan çıkartıldı. Çekicinin motosikleti kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Motosiklet, saatler sonra kanaldan çıkarılarak otoparka götürüldü.