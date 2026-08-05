Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motosikletle gelip tüfekle ateş açtı: 1 kişiyi yaralayıp kaçtı

Motosikletle gelip tüfekle ateş açtı: 1 kişiyi yaralayıp kaçtı

5.08.2026 00:06:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Motosikletle gelip tüfekle ateş açtı: 1 kişiyi yaralayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle gelen şüphelinin tüfekle ateş açtığı Eren K. (19) yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen şüpheli, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Eren K.'ya tüfekle ateş açtı.

Olayda Eren K., sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Bursa #motosiklet #silahla yaralama