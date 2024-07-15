Motosikletler birbirine girdi: Muhammed kurtarılamadı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:05

Güncelleme: 15.07.2024 - 12:14

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed Küçükaslan ile Emre K.'nin (19) kullandığı motosikletler çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Küçükaslan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Küçükaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Küçükaslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Emre K.'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.