Motosikletler birbirine girdi: Muhammed kurtarılamadı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Muhammed Küçükaslan (21), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:05
Motosikletler birbirine girdi: Muhammed kurtarılamadı
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed Küçükaslan ile Emre K.'nin (19) kullandığı motosikletler çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Küçükaslan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Küçükaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Küçükaslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Emre K.'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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