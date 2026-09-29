'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınıyordu: Fenomen Cumhur Kahriman kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi.
İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahriman yönetimindeki motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait TIR'a arkadan çarptı.
Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolar ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Kahriman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahriman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.