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MSB açıkladı: Van'da tam 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

MSB açıkladı: Van'da tam 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

29.09.2026 12:39:00
Güncellenme:
DHA
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MSB açıkladı: Van'da tam 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiği bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

"BAŞKALE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi."

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