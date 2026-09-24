MSB’den 14 bin personelle Denizkurdu-I tatbikatı: Yunanistan yakınlarında yapıldı

Muğla Aksaz açıklarında, bugün, Denizkurdu-I Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleşti. Tatbikat TCG Anadolu’dan takip edilirken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu izleyiciler arasındaydı.

20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de, Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personel tatbikata katıldı.

Deniz Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından biri olan bu tatbikatın, “katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini” amaçladığı ifade edildi.

Tatbikatta ilk kez, bir BAYKAR Kalkan Dikey İnsansız Hava Aracı kullanıldı. Kalkan’ın tespit ettiği hedef, MKE tarafından geliştirilen, yaklaşık 100 kilogram harp başlığına sahip olan PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın bir tatbikatta ilk kez kullanılmasıyla imha edildi.