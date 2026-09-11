MSB’den Avrupa Parlamentosu’na tepki

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın toplantısı, NATO İletişimciler Konferansı’na ev sahipliği yapan İstanbul’daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı’nda yapıldı. Toplantıda, “Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından, GKRY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir. Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ve kahraman TSK’mize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tam” dendi.

Ayrıca, “AB ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY’nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzak” ifadeleri kullanıldı.

‘SİLAHLAR VERİLSİN’

SDG konusunda, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ile ‘tek devlet, tek ordu’ anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmekte. Silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin doğal bir gereği. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terorizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz” mesajı verildi.

ALTAY YOK, NAMLUSU VAR

Ayrıca envantere giren silah sistemleri hakkında bilgi verildi. “MKE tarafından Altay tankı ana silah sistemi teslimatları başarıyla gerçekleştirildi” dendi. ALTAY tankının envantere girdiği ise duyurulmadı.