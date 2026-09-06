MSB'den 'Girne' açıklaması: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimiz, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu da TCG Alemdar gemimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinden takip etti” ifadelerine yer verildi.

ÜSTEL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek" demişti.