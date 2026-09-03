MSB’den 'SDG' açıklaması: Örgüt mensupları Türkiye'ye mi gelecek?

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye’den Eurofighter tedarik sürecine, İsrail’e yönelik açıklamalardan arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

SDG İDDİALARINA YALANLAMA

Bakanlık, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen SDG’nin fesih sürecinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda, SDG mensubu yabancı unsurların Suriye’den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Bakanlık, konuya ilişkin resmi açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

EUROFIGHTER PİLOTLARININ UÇUŞ EĞİTİMİ 7 EYLÜL’DE

MSB, Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların eğitimlerine ağustos ayında başlandığını açıkladı.

Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerinin 7 Eylül 2026’da başlamasının planlandığı belirtildi.

Pilotların 8 aylık uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi alacağı, eğitimlere dönemler halinde yeni pilotların da gönderileceği kaydedildi.

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN SAVUNMA İTTİFAKI ADIMI

Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın savunma ve dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, 31 Ağustos’ta İstanbul’da “Mekke Savunma İttifakı” kapsamında bir araya geldi.

Toplantıda ittifakın daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter başkanlığında sekretarya kurulması kararlaştırıldı.

Genel Sekreterlik görevini ilk olarak üç yıl süreyle Pakistan’dan bir ismin üstleneceği bildirildi.

İttifak kapsamında müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile savunma sanayiinde ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor.

İSRAİL’E SERT TEPKİ

MSB, İsrail hükümetinin bölgedeki politikalarına ilişkin açıklamasında, “Ortadoğu’nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail Hükûmetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail’in Suriye ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, Filistin’deki yasa dışı yerleşimleri teşvik ettiğini ve Kudüs’teki kutsal mekanların statüsünü ihlal eden eylemlerde bulunduğunu savundu.

GİRNE VE SİLİVRİ’DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

MSB, 30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarına TCG Işın ve TCG Alemdar dahil 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek verildiğini açıkladı.

Silivri açıklarında 2 Eylül’de iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik çalışmalara ise Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri’ne bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopterinin katıldığı bildirildi.

SURİYE’DE İKİNCİ YÜZER KÖPRÜ TAMAMLANDI

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Silahlı Kuvvetleri iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesinin 30 Ağustos’ta tamamlandığını duyurdu.

Bakanlık, daha önce sel nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen yapının Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını bildirdi.

SOMALİ’DE KAÇIRILAN GEMİ KURTARILDI

Somali karasularındaki deniz haydutluğu olayına ilişkin de açıklama yapan MSB, Somali makamlarına destek sağlandığını belirtti.

Somali makamlarının operasyonunun ardından deniz haydutlarının gemiyi terk ettiği ve geminin kurtarıldığı açıklandı.