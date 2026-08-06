MSB'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Süreçle ilgili soru üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" denildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA DEVAM EDECEKTİR""

Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir"